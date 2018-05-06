نتانياهو يتحدث عن حرب محتملة مع إيران

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إمكانية وقوع مواجهة بين إسرائيل وإيران في المستقبل القريب، لكنه شدد على أن حكومته لا تريد تصعيدا في الأزمة بين الجانبين.

وقال نتانياهو في بداية الاجتماع الوزاري الأسبوعي، "إن مصلحة إسرائيل أن تواجه إيران قريبا إن اقتضت الضرورة، بدلا من مواجهة في المستقبل".

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني شرع في الأشهر الأخيرة بتزويد سورية بأسلحة متطورة "لمهاجمتنا في ميدان المعركة مع عقر دارنا"، من ضمنها طائرات هجومية مسيرة وصواريخ أرض-أرض وأنظمة إيرانية مضادة للطائرات قادرة على تهديد مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال "مصممون على وقف العدوان الإيراني في مراحله الأولى، حتى وإن كان ذلك يعني الدخول في حرب"، مشيرا إلى أن "الأمم التي لم تتحرك ضد عدوان وحشي في الوقت المناسب دفعت لاحقا ثمنا باهظا".

وأكد نتانياهو أن إسرائيل لا تريد تصعيدا في التوتر الراهن، "لكن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو".