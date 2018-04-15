تحذير إسرائيلي جديد لإيران

حذر وزيران إسرائيليان الأحد من أن إسرائيل ستواصل "التحرك" ضد إيران في سورية، وذلك بعد أسبوع على قصف نسب إلى الدولة العبرية وأسفر عن مقتل سبعة إيرانيين.

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، العضو في الحكومة الأمنية المصغرة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "سنواصل التحرك ضد تمركز عسكري لإيران في سورية يشكل تهديدا لأمن إسرائيل".

وصرح وزير التعليم نفتالي بينيت، وهو عضو في الحكومة الأمنية أيضا، بأن إسرائيل تملك "حرية تحرك كاملة"، مضيفا "لن نسمح لإيران بالتمركز في سورية" وأن الحدود الشمالية لإسرائيل "لا يمكن أن تصبح باحة مفتوحة لبشار الأسد".

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واتهمت دمشق وموسكو وطهران الاثنين إسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت مطار التيفور العسكري في محافظة حمص، أدت إلى مقتل 14 شخصا بينهم سبعة إيرانيين. وتوعدت إيران غداة الهجوم بالانتقام، وقالت إنه "لن يمر من دون رد".

وشنت إسرائيل غارات عدة على أهداف في سورية في السنوات الأخيرة.

وسعت إسرائيل إلى تجنب التدخل المباشر في الحرب الأهلية السورية، لكنها أقرت بشن عدة ضربات جوية هناك لتوقف ما تقول إنه شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى حزب الله.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الضربة الأخيرة وضاعفت من تحذيراتها لإيران.