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إسرائيل تكشف المواقع الإيرانية المستهدفة في سورية

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لمنشأة إيرانية في سورية

نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة صورا لمواقع إيرانية في سورية هاجمتها إسرائيل ردا على إطلاق صواريخ إيرانية في الجولان.

وقال الجيش إنه استهدف في العملية التي جرت فجر الخميس مواقع تابعة للاستخبارات الإيرانية في مناطق تل غربة وتل كليب والنبي يوشع وتل مقداد، بالإضافة إلى منشأة عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني في الكسوة.​

واستهدفت إسرائيل أيضا مجمعا إيرانيا للخدمات اللوجستية قرب دمشق.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو الخميس لاستهداف نظام بانتسير للدفاع الجوي ضمن العملية التي استهدفت مواقع إيرانية في سورية.​

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حذرت من تنامي النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة من داخل الأراضي السورية.

وحسب الوزارة، فإن النظام الإيراني نقل نحو 70 ألف مقاتل إلى سورية منذ 2015، تم توزيعهم على 10 مجموعات مسلحة تابعة بشكل مباشر لطهران.

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