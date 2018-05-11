إسرائيل تكشف المواقع الإيرانية المستهدفة في سورية

نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة صورا لمواقع إيرانية في سورية هاجمتها إسرائيل ردا على إطلاق صواريخ إيرانية في الجولان.

وقال الجيش إنه استهدف في العملية التي جرت فجر الخميس مواقع تابعة للاستخبارات الإيرانية في مناطق تل غربة وتل كليب والنبي يوشع وتل مقداد، بالإضافة إلى منشأة عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني في الكسوة.​

These are aerial images of Iranian sites in Syria that the IDF targeted in the overnight strike in response to rockets that Iranian Forces fired at Israeli territory pic.twitter.com/yhm28yQEx4 — IDF (@IDFSpokesperson) May 11, 2018

واستهدفت إسرائيل أيضا مجمعا إيرانيا للخدمات اللوجستية قرب دمشق.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو الخميس لاستهداف نظام بانتسير للدفاع الجوي ضمن العملية التي استهدفت مواقع إيرانية في سورية.​

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حذرت من تنامي النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة من داخل الأراضي السورية.

وحسب الوزارة، فإن النظام الإيراني نقل نحو 70 ألف مقاتل إلى سورية منذ 2015، تم توزيعهم على 10 مجموعات مسلحة تابعة بشكل مباشر لطهران.