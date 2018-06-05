إسرائيل تقترح تحالفا يضم دولا عربيا

دعا وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتز الثلاثاء إلى تشكيل تحالف عسكري يشمل دولا عربية للوقوف ضد تهديدات إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.

وقال كاتز لإذاعة "كان" الإسرائيلية إن هذا التحالف سيكون بمثابة الرسالة التي يجب أن توجه للإيرانيين "في حال عادوا إلى تخصيب يورانيوم يمكنهم من صناعة قنبلة نووية".

وكانت طهران قد أبلغت الثلاثاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تعتزم رفع قدرتها على تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن خطة إيران لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم هدفها إنتاج أسلحة نووية ليتم استخدامها ضد إسرائيل.