إسرائيل: نتواصل مع 10 دول لنقل سفاراتها إلى القدس

قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي الإثنين إن إسرائيل تتواصل "مع عشر دول على الأقل" لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

وأضافت هوتوفلي للإذاعة الإسرائيلية العامة أن بعض هذه الدول في أوروبا.

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن "إعلان (الرئيس دونالد) ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

وأوردت الإذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هندوراس والفلبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حاليا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول إلى القدس في موعد قريب.

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن الإثنين، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.