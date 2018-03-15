الحريري: سنعزز تواجدنا العسكري في الجنوب

أعلن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الخميس أن بلاده تنوي زيادة تواجدها العسكري في الجنوب بمحاذاة الحدود مع إسرائيل.

وقال الحريري خلال حضوره أعمال مؤتمر روما 2، الذي تنظمه في العاصمة الإيطالية، مجموعة الدعم الدولية للبنان: "سنرسل المزيد من جنود الجيش اللبناني إلى الجنوب، ونؤكد نيتنا نشر فوج نموذجي".

ودعا المجتمع الدولي "لدعم القوات المسلحة اللبنانية، من أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار".

والتقى الحريري على هامش المؤتمر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية مصر سامح شكري.