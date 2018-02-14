نتانياهو: لا نية لانتخابات مبكرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إن حكومته "مستقرة" وإنه سيواصل الحكم رغم توصيات الشرطة رسميا بتوجيه تهم بالفساد إليه، ودعوات المعارضة لتنحيه.

وأوضح في كلمة متلفزة "أريد أن أؤكد لكم أن الائتلاف مستقر. لا أحد لديه خطط للذهاب إلى انتخابات (مبكرة). سنواصل العمل معكم من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين حتى نهاية ولاية الحكومة" في عام 2019.

ودعا سياسيون معارضون نتانياهو الأربعاء إلى الاستقالة على خلفية قضايا الفساد، وحث رئيس حزب العمل آفي غابي حلفاء نتانياهو على الانسحاب من الائتلاف الحكومي.

غير أن الوزراء في الائتلاف الحكومي رفضوا توصيات الشرطة وأصدروا في المقابل بيان تأييد لنتانياهو. وقال رئيس الائتلاف ديفيد أمزاليم إن الشرطة" ارتكبت عملا غير شرعي بالقيام بمحاولة انقلاب في إسرائيل".

ونفى نتانياهو الثلاثاء ارتكاب أي مخالفات، وقال إن توصيات الشرطة بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إليه، ليست لها "قيمة قانونية في بلد ديموقراطي".

وأصبح القرار النهائي بشأن توجيه الاتهام لنتانياهو بيد النائب العام.

وقالت وزيرة العدل إياليت شاكيد إن توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبرا على الاستقالة.