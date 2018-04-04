تفكيك خلية وضعت مخططا لاستهداف سفينة إسرائيلية

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الأربعاء أنه اعتقل 10 فلسطينيين من مدينة رفح يشتبه بأنهم خططوا لشن هجمات على سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية وخطف جنود منها بهدف تبادلهم مع معتقلين فلسطينيين.

وأضاف الجهاز أن هؤلاء الفلسطينيين الذين اعتقلوا في 12 آذار/مارس الماضي بعد انحراف قارب صيد كانوا على متنه عن مساره، "مشتبهون بجمع معلومات استخباراتية والتخطيط لهجوم على سفينة للبحرية".

اتضح خلال التحقيق معهم، حسب شين بيت، أن أحد المعتقلين ويدعى أمين سعيد محمد جمعة، "ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي وأعطي تعليمات من قيادة الحركة لجمع معلومات عن السفينة الحربية ومكان تواجدها وطاقمها بهدف الهجوم عليها".

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء وضعوا مخططا تقوم بموجبه ثلاثة قوارب بالاشتراك بالعملية.