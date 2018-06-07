نتانياهو يحذر الأسد: لم تعد بمأمن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن الرئيس السوري بشار الأسد "لم يعد بمأمن" من أي رد إسرائيلي.

وقال نتانياهو خلال كلمة أمام مركز "بوليسي اكستشينج" للأبحاث السياسية في لندن "على الأسد أن ينتبه إلى أنه مع انتهاء الحرب والقضاء على داعش فإنه إذا دعا إيران أو سمح لها بالقدوم بنية مهاجمة إسرائيل أو تدميرها انطلاقا من الأراضي السورية، فلم يعد في مأمن ونظامه لم يعد في مأمن".

وأضاف "إذا أطلق النار علينا فسندمر قواته"، مضيفا أنه تم "تبني مقاربة جديدة" في إسرائيل.

وتابع رئيس الوزراء "أعتقد أن هناك مقاربة جديدة لا بد من اعتمادها وعلى سورية أن تفهم أن إسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري إيراني في سورية ضد إسرائيل، مشددا على أن تبعات ذلك لن تقتصر على القوات الإيرانية فحسب بل على نظام الأسد أيضا، على حد تعبيره.

وشنت إسرائيل في الـ10 من أيار/مايو الماضي عشرات الغارات الجوية على أهداف قالت إنها إيرانية في سورية، مؤكدة أنها جاءت ردا على إطلاق صواريخ إيرانية على القسم الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان.