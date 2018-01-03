إسرائيل تفكك خلية تجسس إيرانية وتعتقل زعيمها الفلسطيني

فككت أجهزة الأمن الإسرائيلية خلية قالت إنها تمارس أنشطة تجسسية لصالح إيران في الضفة الغربية، واعتقلت زعيمها الفلسطيني.

وقالت وكالة الأمن الداخلي (شين بيت) في بيان الأربعاء إن المشتبه فيه محمد محارمة، وهو شاب من الخليل يبلغ من العمر 29 عاما، جند من قبل أحد أقاربه في جنوب إفريقيا وإنه يعمل جاسوسا لإيران.

وكلفت إيران محارمة، حسب الوكالة الإسرائيلية، بتجنيد انتحاريين ومسلحين لشن هجمات ضد الإسرائيليين، مشيرة إلى أن ثمانية آلاف دولار من إيران مقابل أنشطته.

ولطالما اتهمت إسرائيل إيران بتمويل جماعات فلسطينية مسلحة كحماس والجهاد الإسلامي، تحملها إسرائيل المسؤولية عن هجمات استهدفت مواطنيها.

يأتي إعلان شين بيت بعد فترة وجيزة من قول الجيش الإسرائيلي إنه يعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن اطلاق قذائف هاون إيرانية الصنع على إسرائيل من قطاع غزة الأسبوع الماضي.