مقتل 11 في إسرائيل والضفة بسبب الفيضانات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس مقتل تسعة تلاميذ بالفيضانات التي تشهدها منطقة البحر الميت منذ الأربعاء.

وكان المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أعلن في بيان أن المروحيات ووحدات الشرطة والجيش كانت تعمل للعثور على مجموعة طلاب اختفت أثناء رحلة مدرسية في المنطقة.



وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حافلة كان على متنها 25 تلميذا وتلميذة علقوا في الفيضانات في منطقة البحر الميت فيما حذرت الشرطة من السيول والفيضانات في تلك المنطقة، وتتواصل أعمال البحث للعثور على شابة اعتبرت مفقودة​.



وفي الضفة الغربية قالت مراسلة "الحرة" فاتن علوان إن فيضانات و سيولا أغرقت عدة مناطق وإن شوارع رئيسية أغلقت بسبب السيول، وتحدثت عن انهيار جزء من الجدار الفاصل في منطقة عناتا فرب القدس بفعل الفيضانات.

وتشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ الأربعاء أحوالا جوية سيئة مع عواصف وأمطار غزيرة وحذرت الشرطة من الفيضانات والسيول وأغلقت بعض الطرق.



وقتل شاب بدوي الأربعاء في النقب جنوب إسرائيل وفتاة فلسطينية تبلغ من العمر 17 عاما في الضفة الغربية جرفتهما السيول والفيضانات.