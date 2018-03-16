Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

فلسطيني يدهس جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية

جنود إسرائيلون في الضفة الغربية

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب مستوطنة ميفو دوتان غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأشار حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر إلى أن فلسطينيا دهس مجموعة من الجنود، وقال إن الجاني أصيب في العملية ونقل إلى المستشفى، ويجري استجوابه حاليا:

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني استخدم دراجة نارية في الهجوم.

يذكر أن عدة حوداث دهس مماثلة نفذها فلسطينيون وقعت خلال السنوات الماضية خاصة في عام 2015.

Back to top
XS
SM
MD
LG