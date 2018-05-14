قتلى في اشتباكات على الحدود بين إسرائيل وغزة

قضى 12 فلسطينيا وأصيب 512 في مواجهات صباح الاثنين بين محتجين وقوات إسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك قبيل ساعات على تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.

ومن بين القتلى، حسب وزارة الصحة في القطاع، فتى في الـ14.

وبدأت الاشتباكات عقب تجمع آلاف الفلسطينيين في مناطق مختلفة على طول الحدود، ولدى محاولة عدد منهم الاقتراب من السياج الأمني وإلقاء الحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية، ردت الأخيرة بإطلاق النار.

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وألقى الجيش الإسرائيلي منشورات وأطلق الغاز المسيل للدموع، مؤكدا أنه لن يسمح بمهاجمة السياج الأمني أو الجنود أو المدنيين الإسرائيليين.

وحذرت المنشورات سكان غزة من الاقتراب من السياج أو محاولة تخريبه، ووصفت المحتجين بمثيري شغب، وناشدت سكان القطاع ألا يتحولوا إلى أدوات بيد حركة حماس.

وذكر شهود عيان أن طائرات إسرائيلية ألقت أيضا مواد قابلة للاشتعال لحرق الإطارات التي يكدسها المحتجون استعدادا لإشعال النار فيها ودفعها نحو الحدود.