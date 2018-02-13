نتانياهو: باق في منصبي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إنه باق في منصبه، وذلك في أول رد فعل له بعد أن أوصت الشرطة النائب العام بتوجيه اتهامات له تتعلق بالفساد.

ونفى نتانياهو في خطاب تلفزيوني ارتكاب أية مخالفات وقال: "سأواصل قيادة إسرائيل بمسؤولية وبإخلاص".

وأضاف: "هذه التوصيات ليست لها قيمة قانونية في بلد ديمقراطي".

وكانت الشرطة أعلنت الثلاثاء أنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتانياهو.

وأصبح القرار النهائي بشأن توجيه الاتهام لنتانياهو بيد النائب العام أفيشاي مندلبليت الذي قد يستغرق قراره أسابيع أو أشهر.

وقالت وزيرة العدل إياليت شاكيد إن توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبرا على الاستقالة.

وتتهم الشرطة نتانياهو بقبول هدايا من أثرياء بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات، ومحاولة القيام بصفقة سرية مع صحيفة إسرائيلية لضمان تغطية إيجابية.

المصدر: وكالات