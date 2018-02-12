نتانياهو: نبحث مع الأميركيين فرض السيادة على مستوطنات الضفة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين عن وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن مقترح يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

نقل متحدث عن نتانياهو قوله لنواب حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه "فيما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الإسرائيلية)، بإمكاني أن أقول لكم أني اتحدث منذ فترة مع الأميركيين حول ذلك".

ويأتي تصريح نتانياهو غداة سحب التحالف الحكومي مشروع قرار بهذا الصدد من أجندة مجلس الوزراء.

وأوضح أن التنسيق مع الإدارة الأميركية رئيسي نظرا للدور الاستراتيجي للولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل والمستوطنات، مضيفا أن قرارا تاريخيا كهذا يجب أن يكون بمبادرة حكومية.