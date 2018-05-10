إسرائيل لإيران: إذا أمطرت علينا ستهب عليكم العاصفة

شنت إسرائيل فجر الخميس ضربات جوية هي الأكثر كثافة وقوة على أهداف عسكرية في دولة مجاورة منذ عقود، استهدفت خلالها مواقع تابعة للقوات الإيرانية في سورية.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية منصات إطلاق صواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجستية ومستودعات.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إنه ضرب 35 هدفا عسكريا تابعا لإيران في حملته الجوية الواسعة النطاق ردا على إطلاق قوات إيرانية قذائف على مواقع إسرائيلية في الجولان:

The IDF has struck dozens of Iranian military targets in Syria in response to the Iranian rocket attack against Israel. Quds force is behind attack and has played the initial price. IDF remains ready for various scenarios but does not seek to escalate the situation pic.twitter.com/1h71zRIsuT — Israeli Air Force (@IAFsite) May 10, 2018

ولم تكشف وزارة الدفاع الإسرائيلية عن عدد الصواريخ التي أطلقتها، لكن وزارة الدفاع الروسية أفادت بأن 28 مقاتلة إسرائيلية أطلقت 70 صاروخا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس إن الجيش الاسرائيلي استهدف معظم البنى التحتية الإيرانية في سورية.

وأضاف ليبرمان "آمل أن تكون الرسالة قد وصلت"، لافتا "عليهم أن يتذكروا المثل القائل، إذا أمطرت علينا، فستهب العاصفة عليهم"، وتابع "آمل بأن نكون قد انتهينا من هذا الفصل وفهم الجميع ذلك".

وشدد على أن إسرائيل لا تريد تصعيدا، لكنها لن تسمح لأحد بمهاجمتها أو بناء بنية تحتية للاعتداء عليها في المستقبل.

واتهمت إسرائيل قوات الحرس الثوري الإيراني بإطلاق 20 صاروخا من طرازي غراد وفجر على مرتفعات الجولان مساء الأربعاء، وقالت إن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي أسقطها جميعا أو أن مداها لم يصل إلى الأهداف بالجولان.