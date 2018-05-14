واشنطن تدشن سفارتها في القدس

تفتتح الولايات المتحدة الاثنين سفارتها في القدس وسط إجراءات أمنية مكثفة اتخذتها إسرائيل منذ السبت.

وتشارك ابنة الرئيس دونالد ترامب، إيفانكا، مع زوجها جاريد كوشنر، وهما من مستشاري الرئيس، إلى جانب مئات الشخصيات من البلدين في مراسم التدشين المقررة في الساعة 16:00 بتوقيت القدس (13:00 ت.غ.).

وسيشارك الرئيس ترامب في حفل تدشين السفارة الأميركية، ولكن عبر الفيديو.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وضع قواته في حالة تأهب قصوى، وقال إنه سيضاعف عدد وحداته المقاتلة حول قطاع غزة وفي الضفة الغربية، كما تتم تعبئة نحو ألف شرطي إسرائيلي في القدس لضمان الأمن في السفارة ومحيطها.

ويتزامن افتتاح السفارة الأميركية مع الذكرى الـ70 لقيام دولة إسرائيل.

ويقع مبنى السفارة على الطرف الجنوبي لمدينة القدس، وستستقر السفارة في البداية في مبنى القنصلية الأميركية في المدينة، بانتظار بناء موقع دائم للسفارة، حسب وزارة الخارجية الأميركية.

وسيقوم السفير ديفيد فريدمان بتجهيز مكتب له في المكاتب القنصلية الموجودة في حي أرنونا المرموق.

وسيقسم السفير وقته بين تل أبيب والقدس خلال المراحل الأولى من نقل السفارة، لأن عملية النقل الكاملة ستستغرق سنوات عدة.

وكان ترامب قد أعلن في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.