تركيا.. اعتقال طلاب عارضوا هجوم عفرين

اعتقلت الشرطة التركية الأحد سبعة طلاب من جامعة البوسفور في إسطنبول بسبب اعتراضهم على التدخل العسكري التركي في سورية.

واقتحمت الشرطة التركية الجامعة الأحد واعتقلت ثلاثة طلاب، بحسب ما ذكر المحامي عنايت إكسو.

وأضاف المحامي أن هذه الاعتقالات تأتي بعد اعتقالات تمت الخميس ما يرفع عدد الطلاب المعتقلين من هذه الجامعة إلى سبعة.

وكان أردوغان وصف السبت خلال مؤتمر لحزبه في سامسون على البحر الاسود هؤلاء المحتجين على التدخل العسكري التركي بأنهم "إرهابيون".

وهناك نحو 500 موقوف في تركيا بسبب التظاهر أو بث رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد التدخل العسكري التركي في سورية.