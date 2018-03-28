غداة اعتقال إمام مصري.. عملية اعتقال مرتبطة بداعش في إيطاليا

اعتقلت الشرطة الإيطالية في شمال البلاد رجلا من أصول مغربية متهم بنشر الدعاية الإلكترونية لداعش.

وأعلنت السلطات أن المهدي هليلي البالغ من العمر 23 عاما، اعتقل في مدينة تورين الأربعاء، مشيرة إلى أن عمليات بحث تجري في مختلف أنحاء البلاد عن إيطاليين تحولوا للإسلام وينشطون في حملات تروج للتطرف.

وتأتي العملية بعد يوم على اعتقال الشرطة في مدينة فودجا جنوبي البلاد إماما مصريا بتهمة تعليم أطفال التفسير المتشدد والعنيف للإسلام.

ودق وزير الداخلية ماركو مينيتي ناقوس الخطر الأربعاء حول "تهديدات إرهابية إسلامية في أوروبا بعد انهيار داعش في عدة مناطق في العراق".