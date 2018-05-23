الخارجية المصرية تنفي تهريب آثار في شحنة دبلوماسية

نفت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء صحة تقارير حول ضبط آثار ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها.

وقالت الوزارة في بيان إن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية "قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 آذار/مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية".

وأضافت "قامت السفارة على الفور طبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال بإرسال أسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات".

وأوضحت الوزارة أن السلطات الإيطالية أخبرتها بأن "اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار تم العثور عليها العام الماضي والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا".