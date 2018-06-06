المحكمة العسكرية بلبنان توقف ملاحقة جنى أبو ذياب

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما يقضي "بكف التعقبات بحق الناشطة الاجتماعية جنى أبو ذياب" التي كانت أوقفت بتهمة التعامل مع الموساد الإسرائيلي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القرار اتخذ "لعدم كفاية الدليل".

وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت أبو ذياب، وهي مؤسسة ورئيسة جمعية "معا نحو فلسطين" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في فندق ببيروت.

واتهمتها السلطات بالتواصل مع عميل بالموساد الإسرائيلي يدعى سليم الصفدي، وأحالتها إلى القضاء العسكري.

وتعيد هذه الواقعة الأذهان لقضية الممثل زياد عيتاني الذي وجهت له اتهامات مماثلة، قبل أن يصدر القضاء العسكري قرارا بإطلاق سراحه وتوقيف ضابطة الأمن التي حركت القضية ضده.