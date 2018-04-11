اكتشاف حقول معادن ثمينة تكفي العالم لقرون

قام علماء يابانيون بتحليل حقول ضخمة من المعادن النادرة في قعر المحيط الهادئ، وقالوا إنها قد تكفي لتأمين الاستهلاك العالمي لبعض منها لقرون.

وأفادت دراسة نشرت في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" بأن الحقول التي تم اكتشافها في 2013 قد تحوي أكثر من 16 مليون طن من هذه المعادن الثمينة المستخدمة في صناعة التكنولوجيا المتطورة مثل انتاج الطاقة والهواتف الذكية.

وتقع الحقول في منطقة واسعة تمتد على مساحة 2500 كيلومتر مربع قرب جزيرة ميناميتوريشيما الواقعة على بعد حوالي ألفي كيلومتر جنوب شرق طوكيو.

وحلل الباحثون عينات من الوحول المستخرجة على عمق أكثر من خمسة آلاف متر ليستنتجوا منها كمية المعادن التي يمكن استغلالها.

وقال الباحثون إنه في حال التوصل مستقبلا إلى وسيلة لاستخدام تقنية الاستخراج هذه مباشرة تحت المياه، عندها "سيساهم ذلك في تحسين الفاعلية الاقتصادية" لاستغلال هذه الحقول الواقعة في أعماق المحيط.

وشددت الدراسة على أن منطقة الأبحاث "لديها القدرة على تزويد العالم بهذه المعادن بشكل يكاد لا ينتهي".