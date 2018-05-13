إجراءات أمنية مكثفة في القدس استعدادا لفتح السفارة الأميركية

قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد الأحد إن استعدادات أمنية مكثفة تسبق مراسم نقل السفارة الأميركية إلى القدس الاثنين.

وكتب روزنفلد على تويتر أن الشرطة أكملت الإجراءات قبيل افتتاح السفارة الأميركية، مشيرا إلى أن وحدات ستعمل على تأمين المنطقة خلال الحدث.

Police complete security measures for opening of American embassy in #Jerusalem on Monday. Units will secure the area throughout the event. pic.twitter.com/qWWz3FxOhH — Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) May 13, 2018

وأوضح روزنفيلد أن آلافا من أفراد الأمن الإسرائيليين بينهم قوات الشرطة الحدودية والدوريات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب والتدخل السريع، يشاركون في عملية التأمين.

وأضاف أن "أفرادا من أحزاب عربية إسرائيلية طلبوا تصاريح للتظاهر وبالطبع منحناها لهم"، مشيرا إلى وجود تظاهرتين من المتوقع أن تتما احتجاجا على نقل السفارة وينظم الأخرى عدد من الأحزاب اليسارية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد بدأت الأحد الاحتفالات بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ويعتزم الفلسطينيون التظاهر الاثنين احتجاجا على تدشين السفارة الأميركية، ومن المقرر أن تنطلق مظاهرتهم من أحياء عربية متاخمة لموقع السفارة في القدس.

ويمثل الجانب الأميركي في مراسم نقل السفارة وفد رفيع يضم مساعد وزير الخارجية جون سوليفان وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس وزوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط.

وسيشارك الرئيس دونالد ترامب في حفل تدشين السفارة الأميركية، ولكن عبر الفيديو.

وكان ترامب قد أعلن في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.