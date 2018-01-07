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الولايات المتحدة

إخلاء جزئي لإحدى صالات مطار جي أف كي بنيويورك

جانب من مطار جي أف كي

أخلت سلطات مطار جي أف كي الدولي بمدينة نيويورك الأحد صالة رقم 4 جزئيا بسبب وجود تسرب للمياه، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقالت سلطات المطار في تغريدة إن "تسرب المياه في صالة 4 بمطار جي أف كي أدى إلى توقف قدوم الرحلات الدولية إلى الصالة".​

وانقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من الصالة فيما لم تفصح سلطات المطار عن أسباب تسرب المياه.

وقالت شبكة "سي أن أن" الأميركية إن 50 رحلة ألغيت الأحد في مطار جي أف كي ونحو 200 تم تأجيلها بسبب موجة برد قارسة وأجواء مضطربة تعصف بمنطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام أميركية

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