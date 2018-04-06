الاقتصاد الأميركي يضيف مئة ألف وظيفة جديدة

قالت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 103 آلاف وظيفة في شهر آذار/مارس الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى انخفاض الوظائف في قطاعي التشييد ومتاجر التجزئة.

ويشار إلى أن هذه أقل زيادة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وتأتي بعد قفزة بلغت 326 ألف وظيفة في شباط/فبراير الماضي.

وبينت الأرقام الجديدة استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المئة الشهر الماضي للشهر السادس على التوالي.

وارتفع نمو الأجور في آذار/مارس، إذ زاد متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات.

المصدر: وكالات