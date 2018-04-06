Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
الولايات المتحدة

الاقتصاد الأميركي يضيف مئة ألف وظيفة جديدة

لافتة كتب عليها إعلان للتوظيف في أميركا

قالت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 103 آلاف وظيفة في شهر آذار/مارس الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى انخفاض الوظائف في قطاعي التشييد ومتاجر التجزئة.

ويشار إلى أن هذه أقل زيادة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وتأتي بعد قفزة بلغت 326 ألف وظيفة في شباط/فبراير الماضي.

وبينت الأرقام الجديدة استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المئة الشهر الماضي للشهر السادس على التوالي.

وارتفع نمو الأجور في آذار/مارس، إذ زاد متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات.

المصدر: وكالات

Back to top
XS
SM
MD
LG