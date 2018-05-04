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الولايات المتحدة

انخفاض قياسي في معدل البطالة بالولايات المتحدة

شركة تعلن عن حاجتها لموظفين في نيويورك

أظهر تقرير الوظائف الأميركية الصادر الجمعة انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر نيسان/أبريل إلى 3.9 في المئة وهو أدنى مستوى يحققه منذ عام 2000.

وحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل فإن الاقتصاد الأميركي أضاف في نيسان/ أبريل 164 ألف وظيفة، أي أقل من الرقم الذي توقعه الاقتصاديون بنحو 30 ألف وظيفة.

أما متوسط الأجر بالساعة فقد ارتفع بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي.

وقد أعرب الرئيس دونالد ترامب عن ارتياحه لهذه الأرقام وقال في تغريدة "لأن الوظائف في الولايات المتحدة على خير ما يرام، فإن عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات بطالة هو الأقل منذ عام 1973".

هذا و ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية الجمعة أكثر من واحد في المئة بعدما ساهم تقرير الوظائف في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

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