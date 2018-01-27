الأردن.. زيادة أسعار الخبز تدخل حيز التنفيذ

أعلن وزير الصناعة الأردني يعرب القضاة بدء العمل السبت بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية اعتبارا من السبت وبزيادات متفاوتة تصل الى 100 بالمائة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت الحكومة الأردنية قررت في 16 كانون الثاني/يناير الحالي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.

وبدأت وزارة المالية الثلاثاء الماضي بـ"صرف دعم نقدي" للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الاسعار وبواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنويا لكل فرد من أفراد الأسرة.

وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار (حوالى 276 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.