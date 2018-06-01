عقب احتجاجات.. العاهل الأردني يجمد قرار رفع أسعار المحروقات

أمر العاهل الأردني عبد الله الثاني الحكومة الجمعة بتجميد قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء في يونيو/حزيران عقب احتجاجات شارك فيها مئات الأردنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن رئيس الحكومة هاني الملقي قال في رسالة إلى الوزراء: " بإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا".

وأثار قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات والكهرباء غضب الأردنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مساء الخميس وحتى ساعات من فجر الجمعة مطالبين بإسقاط الحكومة.

وتجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء (وسط عمان) مساء الخميس احتجاجا على القرار، فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الأمن للاستعانة برافعات لإزالتها.

وفي إربد وعجلون (شمال) خرج عشرات المحتجين إلى الشوارع وقطعوا بعض الطرق بإطارات مشتعلة، فيما شهدت مدن السلط الواقعة شمال غرب عمان والكرك جنوب العاصمة ومعان (جنوب) وقفات احتجاجية شارك بها عشرات.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا من حيث غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".

وشهد الأردن الأربعاء الماضي مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت له النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا.