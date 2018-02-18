مجلس النواب الأردني يجدد الثقة في حكومة الملقي

جدد مجلس النواب الأردني الأحد الثقة في حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.

وكان 22 نائبا تقدموا بمذكرة لطرح الثقة عن الحكومة.

وصوت 67 نائبا لمنح الثقة للحكومة، بينما صوت 49 آخرون لحجب الثقة، وامتنع خمسة أعضاء عن التصويت من بينهم رئيس المجلس عاطف الطراونة. وغاب عن الجلسة تسعة نواب.

وشهد الأردن مؤخر احتجاجات بسبب رفع أسعار الخبز وفرض ضرائب جديدة.

وكانت الحكومة قررت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.

المصدر: وسائل إعلام أردنية