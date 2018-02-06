عمان تقر مشروع أنبوب نفط البصرة-العقبة

وافقت الحكومة الأردنية الثلاثاء على مشروع لبناء أنبوب يربط حقول البصرة بميناء العقبة جنوب الأردن.

ومن المنتظر توقيع الاتفاق بين وزارة النفط ونظيرتها الأردنية، حسبما أفادت به صحيفة الرأي الأردنية الحكومية.

يفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة.

ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم، زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه. أما الأردن الذي يستورد 98 في المئة من حاجاته من الطاقة، فيأمل أن يومن له الأنبوب الجديد يوميا نحو 100 ألف برميل من النفط الخام، فضلا عن 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.