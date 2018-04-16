خطوة مهمة نحو إنهاء التوتر الأردني-الإسرائيلي

وصل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير وايسبرود إلى العاصمة الأردنية عمان في إطار عملية تطبيع بين البلدين بعد أشهر من التوتر إثر مقتل أردنيين برصاص عنصر أمن إسرائيلي في عمان منتصف العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد لوكالة الصحافة الفرنسية إن "السفير الإسرائيلي الجديد لدى عمان وصل صباح الاثنين بطائرة إلى مطار الملكة علياء الدولي وسيباشر عمله وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة".

وأوضح الكايد أنه سيتم تحديد موعد لوايسبرود لتقديم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية قبل عرضها رسميا أمام الملك عبد الله الثاني.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية من جانبها وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى عمان، وقال المتحدث باسمها إيمانويل نحشون على حسابه في تويتر "وصل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير وايسبرود إلى عمان. ونتمنى له حظا جيدا والكثير من النجاح".

Amir Weissbrod, #Israel’s Ambassador to #Jordan, just landed in #Amman. Dear Amir, good luck and lots of success!!!🇮🇱 🇯🇴 pic.twitter.com/zO504ASD99 — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) April 16, 2018

وكان السفير الجديد يشغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط في مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وشغل منصب السكرتير الأول والمتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في الأردن ما بين 2001 و2004. وشغل وايسبرود العديد من المناصب في قسم الشرق الأوسط في الخارجية، بما فيها منصب مدير مكتب شعبة لبنان وسورية ونائب رئيس قسم الشؤون المغاربية.

وأعلنت إسرائيل في الثامن من شباط/فبراير الماضي تعيين وايسبرود في إطار عملية تطبيع بين البلدين بعد أشهر من التوتر إثر مقتل أردنيين اثنين برصاص عنصر أمن إسرائيلي في عمان في 23 تموز/يوليو الماضي في محيط السفارة.

وسمحت عمان للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة، وأثار استقباله بحفاوة في إسرائيل غضبا في الأردن.