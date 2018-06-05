ملك الأردن: ظروف جلها خارجية وراء الأزمة الاقتصادية

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني الثلاثاء رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى "مشروع نهضة وطني شامل" و"مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية" في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح المملكة منذ أيام.

وقال الملك في الكتاب الرسمي لتكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة إن "أولوية حكومتكم يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل".

وأضاف "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".

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جاء في الكتاب الرسمي أيضا أن على الحكومة أن تقوم "بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

جلالة الملك عبدالله الثاني يكلف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة #الأردن



نص كتاب التكليف السامي:https://t.co/xz0tTOqBJT pic.twitter.com/qnRc17VooG — RHC (@RHCJO) June 5, 2018

وأشار كتاب التكليف إلى أن ما يشهده الأردن من ظروف اقتصادية صعبة "هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم".

يذكر أن المملكة تشهد منذ أيام مظاهرات في مختلف محافظاتها احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الذي كان مزمعا طرحه على مجلس النواب، أدت إلى استقالة رئيس الحكومة هاني الملقي الاثنين.