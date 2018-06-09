السعودية تدعو لاجتماع رباعي لبحث 'دعم الأردن'

تعقد السعودية والأردن والإمارات والكويت الأحد المقبل اجتماعا في مدينة مكة السعودية، لبحث الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن، بدعوة من العاهل السعودي.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز "تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق".

وبحسب البيان، أجرى العاهل السعودي اتصالات مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأحد في مدينة مكة "لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".

وشهد الاردن احتجاجات شعبية لم تشهدها المملكة منذ سنوات في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة.

وتعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الاخيرة تدفق اللاجئين من جارته سورية إثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سورية والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما.