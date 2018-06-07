الرزاز: الحكومة الجديدة ستسحب قانون ضريبة الدخل

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز الخميس إن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة غضب في المملكة بعد أداء اليمين الدستورية.

وأضاف الرزاز في تصريحات للصحافيين أن "القرار جاء بعد التشاور مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الأعيان"، مشيرا إلى وجود "توافق على سحب مشروع القانون لأسباب عديدة أولها أنه يتطلب نقاشا عميقا لأنه يؤثر على جميع الناس".

وتابع "هذا القانون لا يجب أن يدرس بمفرده ويجب أخذ الأثر الضريبي الكامل على المواطن بعين الاعتبار".

وتأتي تصريحات الرزاز في وقت لا تزال الاحتجاجات الشعبية مستمرة منذ أسبوع للمطالبة بإلغاء القانون المثير للجدل وإجراء إصلاحات اقتصادية.

بدء مشاورات تشكيل الحكومة

وبدأ رئيس الوزراء المكلف الخميس عقد لقاءات في إطار مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، فيما تتواصل الاحتجاجات على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وتشمل اجتماعات الرزاز رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ومجلس النقابات المهنية.

وقال الرزاز في مؤتمر صحافي أثناء زيارته لمجلس النواب الخميس "نحن ليس لدينا توجه مسبق"، موضحا أن التوجهات كلها مبنية على الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني وبحسب توجيهات الملك.



وأضاف أن "الأولوية الأولى تتمثل في التشاور مع مجالس النواب والأعيان والنقابات في ما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل أولا وثانيا في كل البرنامج المقبلين عليه".

وتابع قائلا "اليوم سننجز عددا كبيرا من اللقاءات التي يمكن أن نخرج منها بتصور واضح في نهاية النهار، حول المستقبل".



ويرتقب أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني خلال أيام.

وكان الرزاز قد تعهد الأربعاء أنه سيجري "حوارا مع مختلف الأطراف" للوصول إلى "نظام ضريبي عادل ومنصف" من أجل "تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن".

ولليلة السابعة على التوالي، شهدت عمان احتجاجات رغم دعوة العاهل الأردني إلى "مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية" وإطلاق "حوار فورا (...) لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".

وأدت حركة الاحتجاج ضد مشروع ضريبة الدخل إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف الرزاز الخبير الاقتصادي بتشكيل حكومة جديدة.