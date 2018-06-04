رغم إقالة الحكومة.. الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم

تجددت الاحتجاجات على مشروع قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في الأردن مساء الانثين وذلك رغم إقالة حكومة هاني الملقي وتكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وأفاد مراسل "الحرة" في الأردن بتوافد مئات المحتجين إلى الدوار الرابع في العاصمة عمان وعلى مقربة من مقر رئاسة الوزراء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المظاهرات خرجت في عدة محافظات بينها الكرك وإربد والطفيلة، للاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.

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وانتشرت صور وفيديوهات على تويتر للمظاهرات المستمرة والتي رافقها انتشار أمني كثيف.

وشهد الأردن خلال الأيام الأربعة الماضية احتجاجات مناهضة للحكومة في مختلف مناطق المملكة تطالب برحيلها وحل مجلس النواب وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.