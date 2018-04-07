الطراونة: لن نتستر على رغد إذا ثبت دعمها للإرهاب

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة السبت أن المملكة لن "تتستر" على أي جهة تدعم الإرهاب أو تتعرض لدول الجوار.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية، حول ما إذا كانت عمان ستتعاون مع بغداد لتسليم رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين المطلوبة هناك.

وقال الطراونة إن الأردن خال من أي قيادات عراقية، موضحا أن رغد "مستجيرة" و"استضافتها في المملكة لا تخرق القانون الأردني". وأضاف أنها "لم تخرج عن إطار ما هو مسموح به وفقا للقانون الأردني، ولم تمارس أي نشاط سياسي يضر بالعراق من الأراضي الأردنية".

وشدد أنه في حال ثبوت إدانة رغد أو غيرها فإن المملكة لن تتستر على ذلك وأن القضاء الأردني سيكون الفيصل في الأمر، حسب تعبيره.

وقبل شهرين نشرت الحكومة العراقية قائمة أمنية تضم 60 مطلوبا لديها بتهمة الانتماء لداعش والقاعدة وحزب البعث من بينهم رغد صدام حسين التي استغربت بدورها إدراج اسمها في قوائم المطلوبين وقالت إنها ستقاضي كل من أساء إليها "بغير وجه حق".