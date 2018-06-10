الأردن يأمل الحصول على مليارات الدولارات من دول خليجية

قال مسؤولون إن الأردن يعلق آمالا على تقديم دول خليجية غنية بالنفط بقيادة السعودية حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لدعمه في مواجهة أزمته الاقتصادية.

ويأمل المسؤولون بأن يوافق اجتماع السعودية على حزمة كبيرة تضاهي تمويلا سابقا بقيمة خمسة مليارات دولار خصصته دول الخليج للأردن في كانون الأول/ ديسمبر 2011.

وقال مسؤول لوكالة رويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية.

وذكر مسؤول آخر إن قيام السعودية والكويت والإمارات بتمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية المتقادمة كان له تأثير غير مباشر في تخفيف الضغوط عن الأردن بتقليص الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.

ويزور العاهل الأردني عبد الله الثاني السعودية لحضور قمة دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة ويشارك فيها قادة الكويت والإمارات، لمناقشة سبل مساعدة الأردن على تجاوز أزمة اقتصادية حادة أثارت موجة احتجاجات.

ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع في الآونة الأخيرة احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

ودفعت تلك الاحتجاجات السلمية الملك عبد الله إلى إقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد كان أول تعهد قطعه على نفسه هو تجميد الزيادات الحادة في الضرائب.