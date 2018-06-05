رئيس نقباء الأردن لـ "الحرة": إضراب الأربعاء مستمر

خاص بموقع "الحرة"/ معاذ فريحات

قال رئيس مجلس النقباء الأردنيين علي العبوس إن الإضراب الذي دعا إليه المجلس الأربعاء "لا يزال قائما" وذلك بعد ساعات على استقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وتكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح العبوس في تصريح لـ "موقع الحرة" أن الإضراب مستمر "اعتراضا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي لا يزال قائما".

وأضاف "تغيير شخص رئيس الوزراء غير مرتبط بمشروع القانون".

وشهد الأردن خلال الأيام الأربعة الماضية احتجاجات مناهضة للحكومة في مختلف مناطق المملكة تطالب برحيلها وحل مجلس النواب وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

وكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني الرزاز رسميا الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة داعيا إلى "مشروع نهضة وطني شامل" و"مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية" في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح المملكة.