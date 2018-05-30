'معناش'.. هكذا أضرب الأردنيون

خاص بـ"موقع الحرة"

شارك آلاف الأردنيين في إضراب يعد الأول من نوعه رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية بحسب الشعارات التي رفعها المشاركون.

ورغم محاولة جهات رسمية حظر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، إلا أن الإضراب الذي دعت إليه أكثر من 33 نقابة وجمعية مهنية، شمل مؤسسات تجارية وخدمية حكومية وخاصة في العاصمة عمان.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات "لا لمشروع قانون ضريبة الدخل" و"لا للاعتداء على قوت الشعب" و "معناش" و"أنا موظف، لست صرافا آليا" و"معا لإسقاط قانون ضريبة الدخل" و" لن ندفع فاتورة فسادكم".

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وأغلقت محلات تجارية ومؤسسات أبوابها ورفعت شعار "أضرب اليوم لأعيش غدا"، فيما هتف المشاركون بشعارات "معتصمين باستمرار حتى نسقط القرار" و"الشعب يريد اسقاط الحكومة".

وأعلن رئيس مجلس النقباء في الأردن علي العبوس أن مجلس النقابة قرر إمهال الحكومة لتسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، قبل أن يتم تنفيذ وقفات احتجاجية الأربعاء المقبل.

وكان رئيس ديوان الرأي والتشريع في الأردن نوفان العجارمة قد قال في منشور له على صفحة الفيس بوك: "إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون لأنه خالف نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنه 2013 والذي حظر على الموظف العام الإضراب".

إلا ان هذا الأمر لم يمنع مشاركة الآلاف من العاملين في مؤسسات تجارية وخدمية حكومية وخاصة في العاصمة والمحافظات الأخرى، من بينها مستشفيات رئيسية حكومية مثل مستشفى البشير، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومركز الحسين للسرطان، إضافة إلى شركة الكهرباء الأردنية وشركة البوتاس والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

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ويرى الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان في مقال أن "الإضراب يعتبر لحظة سياسية فارقة تستحق التأمل لاستخلاص العبر والدروس لمرحلة جديدة حتى وإن كانت مجرد يوم عابر".

وأضاف أن "الحكومة تسعى لإنقاذ برنامجها للإصلاح المالي من السقوط، ومجلس النواب مضطر للدفاع عن شعبيته التي نفد الكثير منها".

ولم يخل الإضراب من التندر حيث شارك مواطن بزي "فضاء" ورفع شعارا يقول:" من المريخ جئنا نؤازر الأردنيين".​

وشكر أخرون رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على الكوميديا التي توفرها لهم شعارات الإضراب.

وبهذا الكاريكاتير عبر الرسام الأردني ناصر الجعفري عن رأيه بمشروع قانون ضريبة الدخل.

وحاول "موقع الحرة" الحصول على تعليق حكومي على الإضراب، من دون جدوى. لكن نشطت حسابات رئاسة وزراء الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضي في الترويج لـ"الإصلاح الضريبي".

وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من آيار/مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.