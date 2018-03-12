الأردن يوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

قرر مجلس الوزراء الأردني الاثنين وقف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وتركيا، حسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الصناعة الأردنية في بيان إن القرار "يأتي في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية"، وفق ما نقلت صحف محلية.

وأضاف البيان أن وقف العمل بالاتفاقية "يهدف لتجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية".

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009 ودخلت حيز التنفيذ في آذار/مارس 2011.