معلم دين أردني متهم بإهانة الشعور الديني

ينتظر معلم التربية الإسلامية الأردني مراد الخلايلة التعميم عليه كمطلوب للعدالة، بعد صدور حكم بحقه بالحبس لمدة ثلاثة شهور والرسوم، على خلفية تهم وجهت إليه بـ "إهانة الشعور الديني.. وذم هيئة معنوية (وزارة الأوقاف)" بالإضافة إلى "إقلاق الراحة العامة.. وسب وشتم وتحقير".

ويؤكد الخلايلة لموقع "الحرة" عدم إهانته لأي رمز ديني "لا نهائيا.. ولا رمز ديني تمت إهانته".

ويوضح الخلايلة أن كل ما قام به كان انتقاد تصرفات محسوبة على بعض الشخصيات المعروفة في التاريخ الإسلامي، كيزيد بن معاوية.

"الشهود أنفسهم متضاربون. بعضهم يقول إنني تكلمت على يزيد، والبعض يقول إني تكلمت على معاوية"، يقول المعلم، متسائلا "من الرمز الديني ومن يحدده؟".

لا استبدال

وخلال حديثه، يعبر المعلم عن استغرابه من رفض القاضي استبدال فترة محكوميته بغرامة مالية، لأنه يعرف أن "الثلاثة شهور يمكن استبدالها"، فمن المتعارف عليه في المحاكم الأردنية أن أي حكم لا يتجاوز الثلاثة أشهر يتم استبداله بغرامة مالية، بينما لا يمكن استبدال أي فترات حكم تزيد عن ذلك.

ويقول الخلايلة إنه يسعى كمعلم مسؤول عن تنشئة جيل واع ومثقف إلى "تنقية التراث الديني من التطرف ومن الخزعبلات والخرافات الموجودة فيه"، حرصا منه على عدم تأثر طلابه بأي أفكار مغلوطة.