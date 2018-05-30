كيم كارداشيان في البيت الأبيض لهذا السبب

تسعى الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم كارداشيان ويست إلى الحصول على عفو رئاسي لإطلاق سراح جدتها التي تقضي عقوبة السجن مدى الحياة في جريمة اتجار بالمخدرات.

وقالت تقارير إن كارداشيان ستتوجه الأربعاء إلى البيت الأبيض لإقناع الرئاسة بالعفو عن جدتها أليس ماري جونسون (62 عاما) التي أدينت بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وحكم عليها بالسجن مدى الحياة مع عدم إطلاق سراحها، وهي مسجونة منذ حوالي 21 عاما.

وليس واضحا ما إذا كانت ويست ستلتقي الرئيس دونالد ترامب شخصيا، لكن مجلة فانيتي فير ذكرت أنها ومحاميها سيلتقيان صهر الرئيس جاريد كوشنر الذي سيصطحبهما لمقابلة الرئيس.

ويتولى كوشنر الإشراف على ملف إصلاح السجون وقالت شبكة فوكس نيوز إن والد كوشنر كان قد قضى عاما في السجن بعد إدانته بالتهرب الضريبي والتلاعب بالشهود وتقديم مساهمات غير قانونية.

وذكرت فانيتي فير أن سجنه ترك أثرا على كوشنر الذي تعهد بعد التحاقه بالعمل في البيت الأبيض بإصلاح نظام السجون وقد عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين والمؤثرين على الساحة السياسية في واشنطن للمضي قدما في مساعيه الإصلاحية.

وقال موقع شركة Mic الإعلامية الأميركية، الذي أفرد تقريرا حول شخصية أليس ماري جونسون، إنها دخلت عالم المخدرات بعد فقدان وظيفتها ومقتل ابنها وطلاقها ومصادرة منزلها، لكنها لم تقر بالذنب في بيع مخدرات أو عقد صفقات واعترفت فقط بأنها كانت وسيطا بين تجار المخدرات. وقالت في مقابلة" ارتكبت خطأ... لكنه كلفني حياتي".

وفي مقابلة مع شركة Mic قالت ويست إنها ستفعل كل ما في وسعها للإفراج عن جدتها وأوضحت أنها كانت على اتصال بالبيت الأبيض منذ أشهر كي يتم وضع ملف جدتها على مكتب الرئيس.

وأضافت أنها تأثرت بمقطع فيديو لها وهي تتحدث عن قضيتها من السجن الذي تقبع فيه:

وقالت ويست" إذا حكم عليك بالسجن مدى الحياة مع عدم الإفراج لمخالفة غير عنيفة ارتكبتها للمرة الأولى، ثمة خطأ ما في ذلك الأمر".

وأشارت عارضة الأزياء والممثلة الأميركية إلى أن هناك تغييرا طرأ على نظرتها للحياة إذ قالت إن اهتمامها بالأمور المادية لم يعد كما كان من قبل.