إيران.. كروبي يتهم خامنئي باستغلال سلطاته

اتهم المعارض الإيراني، الذي يخضع للإقامة الجبرية، مهدي كروبي المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي باستغلال سلطاته وحثه على تغيير أسلوب إدارته للبلاد وإجراء إصلاحات قبل فوات الأوان.

وقال كروبي في رسالة مفتوحة لخامنئي نشرت الثلاثاء: "تتولى منصب الزعيم الأعلى للبلاد منذ ثلاثة عقود، لكنك ما زلت تتحدث كمعارض".

وأضاف قائلا: "خلال آخر ثلاثة عقود قضيت على القوى الثورية الرئيسية لتنفيذ سياساتك، والآن يتعين عليك مواجهة نتائج ذلك".

ورأى أن سماح خامنئي للحرس الثوري بالقيام بدور مهيمن في اقتصاد البلاد وهو ما أغرقه بـ"فساد كبير".

وأضاف في الرسالة أن الهيئات التي تأسست عام 1979 بغرض القضاء على الفقر تحولت إلى "شركات ضخمة تملك نصف ثروة إيران دون أي جهة رقابية تراجع تصرفاتها".

وأشار إلى أن أكثر من 10 ملايين إيراني من بين 80 مليونا يعيشون في فقر مدقع الآن، وهو ما حول الطبقات الدنيا من الشعب إلى "برميل بارود".

وشهدت إيران مؤخرا موجة احتجاجات في عدة مدن بينها العاصمة طهران بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

ووصف كروبي الاحتجاجات بـ"جرس إنذار للسلطات من أجل إصلاح النظام السياسي والاقتصادي".

وكان كروبي ومير حسين موسوي، وهو معارض آخر، خسرا في الانتخابات الرئاسية عام 2009، وقادا ذلك العام تظاهرات ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا، ونددا بحدوث "تزوير" على نطاق واسع.

ومن دون توجيه الاتهام إليهما، وضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011.