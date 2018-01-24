سعودي على قائمة 'الإرهابيين العالميين' الأميركية.. من هو؟

أضافت وزارة الخارجية الأميركية خالد باطرفي، القيادي السعودي في "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" إلى قائمتها لـ"الإرهابيين العالميين"، وحظرت أصوله وممتلكاته في الولايات المتحدة، ومنعت الأميركيين من التعامل معه.

فمن هو خالد باطرفي؟

باطرفي، الذي يلقب بـ"أبو المقداد الكندي"، قاد المسلحين في الفترة التي استغل فيها "تنظيم القاعدة" الفوضى التي تعم اليمن واستولى على مناطق في الجنوب.

تمكن باطرفي ومقاتلوه من السيطرة على محافظة أبين في 2011.

أصبح أميرا للتنظيم في أبين، وأشرف على العديد من الهجمات ضد الحكومة اليمنية خلال عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وإلى جانب ذلك، كان باطرفي أيضا مشرفا على الشبكة الإعلامية للتنظيم في اليمن.

في آذار/مارس 2011 تمكنت قوات الأمن اليمنية من القبض عليه، وفي 2015، هاجم مسلحون ينتمون للتنظيم سجن المكلا المركزي في جنوب شرق البلاد، الذي أودع فيه، واستطاعوا تهريب حوالي 270 سجينا من بينهم باطرفي.

كان هذا الهجوم في أوج معركة المكلا بين مسلحي القاعدة والقبائل المحلية من أجل السيطرة على المدينة التي تقع في محافظة حضرموت.

ولفت باطرفي الانتباه بعد الصورة التي ظهر فيها وهو يقف بقدميه على العلم اليمني في أحد المقار الحكومية في المكلا التي استولى عليها التنظيم.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الأربعاء إضافة اسم باطرفي إلى قائمتها لـ"الإرهابيين العالميين"، وقالت إنه "سيحرم من الحصول على الموارد التي يحتاجها أو الوصول إلى النظام المالي الأميركي".

وبموجب أمر الوزارة، فإن من "المحظور على الأميركيين التعامل مع باطرفي"، وستكون جميع ممتلكاته أو مصالحه في الولايات المتحدة "محظورة".