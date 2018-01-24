مصر.. خالد علي يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن المحامي المصري خالد علي الأربعاء عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في آذار/مارس المقبل.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، أن قراره هذا جاء بعد مشاورات مع حملته ومؤيديه.

وقال علي "لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نتقدم بأوراق ترشحنا في سباق استنفذ أغراضه من وجهة نظرنا قبل أن يبدأ".

وأشار المحامي الحقوقي في معرض إعلان موقفه من الترشح إلى تعرض حملته الانتخابية لمضايقات منها القبض على عدد من أعضاء الحملة و"سرقة توكيلات المواطنين المؤيدين لنا" و"تسويق إشاعة أننا نشتري التوكيلات بالمال".

ويأتي انسحاب علي من السباق الرئاسي في أعقاب احتجاز النيابة العسكرية الثلاثاء للمرشح المحتمل، ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق، سامي عنان على خلفية اتهامات بالتزوير ومخالفة لوائح عسكرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقدم الأربعاء رسميا بأوراق ترشحه للانتخابات التي ستجرى في آذار/مارس المقبل.