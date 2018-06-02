من سيتحمل تكلفة إقامة كيم في سنغافورة؟

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو المقبل تجري على قدم وساق، لكن هناك خلافا حول الجهة التي ستدفع تكاليف إقامة الزعيم الكوري الشمالي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن فندق "ذا فولرتن" هو المكان المفضل لكيم وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة في جناحه الرئاسي ستة آلاف دولار.

وذكر التقرير أن كوريا الشمالية ترغب في أن تدفع دولة أجنبية فاتورة الإقامة.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين القول إن الولايات المتحدة مستعدة لدفع الفاتورة، لكن هناك شكوكا حول قبول بيونغ يانغ بذلك لأنها قد تعتبر الأمر "إهانة".

ونتيجة لذلك، فإن الفريق الأميركي الذي يتولى التحضير للقمة في سنغافورة ينظر في الطلب من الدولة المضيفة (سنغافورة) أن تتحمل التكاليف، بحسب الصحيفة.

ونقلت وكالة رويترز السبت عن وزير دفاع سنغافورة نج إنج هين قوله إن بلاده ستتحمل "بعض" تكلفة القمة.

وأوضحت واشنطن بوست أن الطائرة الخاصة بالزعيم الكوري الشمالي قديمة وقليلة الاستخدام وتعود إلى الحقبة السوفيتية، لذلك قد يضطر إلى السفر بها إلى الصين ومن هناك يستخدم طائرة أخرى تقطع المسافة الطويلة إلى سنغافورة.

ورجح المصدران أن الفريقين الأميركي والكوري الشمالي اللذين يعدان للقمة اتفقا على مكان عقدها وهو فندق كابيلا في منتجع جزيرة سنتوسا، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لسنغافورة.

وأوضحت واشنطن بوست أن مراسلها شاهد نصيب خيام ومرافق أخرى في المكان.