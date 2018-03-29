الوليد بن طلال يتنازل عن أرباحه في المملكة القابضة

أعلنت شركة "المملكة القابضة" السعودية في بيان الخميس أن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال قرر التنازل عن 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) من أرباح أسهمه بالشركة لعام 2018.

وقالت الشركة في بيان إن "مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال عام 2018 بنسبة 1.25 في المئة (5 في المئة لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم".

وأضافت الشركة أن ذلك جاء بعد "تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل مليار و197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة".

وأفرج عن الأمير الوليد بن طلال في 27 كانون ثاني/ يناير الماضي بعد احتجازه في فندق ريتز كارلتون في الرياض لمدة ثلاثة أشهر، في حملة ضد الفساد أشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.