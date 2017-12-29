أنباء عن تحرك فرقة مدرعة عراقية نحو الحويجة

قال مصدر أمني عراقي إن قوات من الفرقة المدرعة التاسعة توجهت نحو مدينة الحويجة جنوب كركوك لبسط الأمن في نواحيها.

وأضاف المصدر لموقع "الحرة" أن هذه القوات تتحرك للقضاء على "مجاميع تنشط ليلا وتقوم بشن اعتداءات في قرى البو شاهر والبو عساف والبو علي على أطراف المدينة"، قاصدا عناصر إرهابية.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه فإن "هذه المجاميع تتخفي في الأراضي الزراعية وتفرض سيطرتها على مناطق واسعة نسبيا خلال فترة الليل وتقوم بترويع الأهالي وابتزازهم ونصب سيطرات وهمية تستهدف المقاتلين".

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول لموقع "الحرة" إن "الأنباء عن تحركات القوات العراقية يجب أن تكون مقرونة ببيانات رسمية".

وأضاف "إذا لم يكن هناك بيان فلا يوجد تحرك".