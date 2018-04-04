مسؤول في البنتاغون: مجموعات تابعة للبيشمركة انتشرت في كركوك

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مجموعات تابعة لقوات البيشمركة الكردية انتشرت في محافظة كركوك بالتنسيق مع حكومة بغداد، حسب ما أفاد به مراسل "الحرة".

وأشار المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن هذه المجموعات جرى انتقاؤها بدقة وأن غالبية عناصرها تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكانت قوات الأمن العراقية الاتحادية فرضت في تشرين الأول/أكتوبر سيطرتها على غالبية المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، من بينها كركوك الغنية بالنفط.

وجاء ذلك ردا على استفتاء تقرير المصير الذي نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.