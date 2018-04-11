الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا فوق الرياض

أفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات الجوية السعودية اعترضت صاروخا بالستيا في سماء الرياض.

وتداول مستخدمون في موقع تويتر فيديو قالوا إنه يوثق لحظة اعتراض الصاروخ الأربعاء.

وكانت وكالات أنباء عالمية قد أفادت بسماع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في الرياض وتصاعد سحب الدخان وسط العاصمة السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق أن القوات السعودية أسقطت طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في مدينة أبها جنوبي المملكة.‎